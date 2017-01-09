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21 Новых материалов
Финансы
В Украине вырос судебный сбор: новые ставки
09.01.2017 19:46
10184
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Рынки
Аграрии обеспечили Украине более 50% капитальных инвестиций
09.01.2017 15:30
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Финансы
В Госстате рассказали, какие продукты в 2016 году подорожали больше всего
09.01.2017 10:30
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Финансы
ГФС разъяснила, как платится ЕСВ в 2017 году
08.01.2017 19:14
8278
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Досуг
Медицинская реформа: что планируется сделать за полгода?
08.01.2017 18:28
3359
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Новости Украины и мира
В НАБУ стартовали новые расследования по декларациям чиновников
08.01.2017 10:30
7299
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Рынки
Госпродпотребслужбе предоставили новые полномочия
07.01.2017 17:53
7289
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Финансы
Египет ведет антидемпинговое расследование против двух компаний из Украины
07.01.2017 15:30
4696
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Бизнес
Топ-10 самых эффективных руководителей в мире
07.01.2017 15:00
2299
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Рынки
Экспорт сахара принес Украине рекордную прибыль
06.01.2017 21:20
3888
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Финансы
Банкиры: что будет с курсом доллара на следующей неделе
06.01.2017 19:48
8340
0
Рынки
Производители промпродукции подняли цены на треть
06.01.2017 18:45
4056
0
Финансы
Нацбанк объяснил украинцам, как рассчитываться по новым правилам
06.01.2017 16:59
6370
0
Финансы
Украинцам объяснили последствия повышения зарплат в 2017 году
06.01.2017 16:27
10505
0
Финансы
Киевские власти прокомментировали повышение цен на коммуналку из-за "Евровидения"
06.01.2017 15:24
5647
0
Рынки
Какие квартиры предложат украинцам в 2017 году
06.01.2017 15:13
3016
0
Новости Украины и мира
Что покупают украинцы на зимние праздники
06.01.2017 13:43
2601
0
Финансы
Из-за холодов Газпром увеличит транзит газа через Украину
06.01.2017 13:37
3179
0
Финансы
Что банкиры ждут от ужесточения в Украине требований по наличным расчетам
06.01.2017 12:45
4142
0
Рынки
ХТЗ сегодня возобновляет работу
06.01.2017 12:37
2778
0
Финансы
В Украине в 4,5 раза выросло число сайтов, ворующих данные банковских карт
06.01.2017 12:19
2405
0
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Новости

Рынок труда
Определены самые высокооплачиваемые профессии в Украине
09.01.2017 23:23
49
0
Рынки
В Украине создали развозной фургон Iveco
09.01.2017 22:20
333
0
Новости Украины и мира
Ученые смогли обойти один из законов физики
09.01.2017 21:15
3845
0
Новости Украины и мира
CES 2017: Представлен первый ноутбук с тремя экранами
09.01.2017 20:22
684
0
Финансы
В Украине вырос судебный сбор: новые ставки
09.01.2017 19:46
10184
0
Рынки
Toyota показала автомобиль c искусственным интеллектом
09.01.2017 19:14
447
0
Досуг
Медики назвали важный признак проблем со здоровьем
09.01.2017 18:52
1918
0
Новости Украины и мира
Вышел первый в мире смартфон с 8 ГБ оперативной памяти
09.01.2017 18:28
1656
0
Досуг
В Китае нашли следы динозавров, которым более 145 млн лет
09.01.2017 18:08
1379
0
Новости Украины и мира
CES 2017: Sony представила телевизор с "говорящим экраном"
09.01.2017 17:53
784
0
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Финансы
В Украине вырос судебный сбор: новые ставки
09.01.2017 19:46
10184
0

Статьи

Финансы
Банкиры: что будет с курсом доллара на следующей неделе
06.01.2017
8340
0
Новости Украины и мира
Что покупают украинцы на зимние праздники
06.01.2017
2601
0
Рынки
Для чего в Киеве скупают квартиры
05.01.2017
12430
0
Финансы
За покупки свыше 50 тыс. грн. будут забирать субсидии и штрафовать
04.01.2017
19742
0
Финансы
Чем грозит украинцам снижение суммы наличных расчетов
03.01.2017
37541
0
Новости Украины и мира
Торговцы о новогодних предпочтениях украинцев: покупают дешевое и практичное
03.01.2017
2364
0
Новости Украины и мира
Сколько тратят на новогодние праздники: опрос киевлян
02.01.2017
6940
0
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Видео ubr.ua

Торговцы о новогодних предпочтениях украинцев: покупают дешевое и практичное
12:41
03.01.2017
2364
0
Сколько тратят на новогодние праздники: опрос киевлян
14:26
02.01.2017
6940
0
Кличко: в Киеве не будет очередей на детсады через 4 года
14:24
29.12.2016
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Как простому украинцу получить бюджетные деньги
14:16
28.12.2016
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