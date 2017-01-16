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21 Новых материалов
Финансы
Банкиры: кто держит курс доллара
16.01.2017 18:34
838
0
Рынки
Нефтедобытчики не продлят соглашение о сокращении нефтедобычи - министр Саудовской Аравии
16.01.2017 18:06
614
0
Новости Украины и мира
Украина может вновь попасть в список "пиратских стран"
16.01.2017 17:04
558
0
Финансы
У украинских потребителей появятся новые права
16.01.2017 16:16
1422
0
Рынки
Прибалтийский производитель мебели заявил об уходе из Украины
16.01.2017 15:56
1567
0
Новости Украины и мира
Украина сможет получить безвизовый режим с ЕС уже в апреле
16.01.2017 15:41
2421
0
Новости Украины и мира
На чем украинцы заработали в новогоднюю ночь
16.01.2017 14:38
2033
0
Рынки
Что будет с ценами на сахар в Украине
16.01.2017 14:27
1771
0
Финансы
Украинцы смогут "купить" стаж для получения пенсии
16.01.2017 14:25
3652
0
Финансы
Владельцы еще одного украинского банка решили ликвидировать свою структуру
16.01.2017 13:47
952
0
Рынки
Архитекторы требуют изменить проект театра на Подоле
16.01.2017 13:32
1665
0
Рынки
Украинцы смогут выбирать оператора почтовых услуг
16.01.2017 13:05
1092
0
Рынки
Бензин в Украине может подорожать на 2 грн./л
16.01.2017 12:38
1127
0
Финансы
Названы новые требования МВФ к Украине: от пенсионного возраста до сокращений бюджетников
16.01.2017 12:25
4309
0
Рынки
В Киеве обвалились цены на квартиры
16.01.2017 11:55
6859
0
Рынки
Украинцев пугают гречкой по 47 грн. и маслом по 160 грн./кг
16.01.2017 11:34
1758
0
Финансы
Нацбанк вышел продавать доллар после скачка к 27,90 грн./$
16.01.2017 11:16
1436
0
Досуг
С 1 февраля из украинских аптек исчезнут некоторые лекарства
16.01.2017 10:58
2481
0
Рынки
Из-за нового реестра долгов украинцы останутся без жилья и без работы
16.01.2017 10:52
4882
0
Финансы
Доллар начал неделю с подорожания, несмотря на праздник в США
16.01.2017 10:44
836
0
Финансы
Названы отрасли экономики Украины с наибольшей долей государства
16.01.2017 10:00
1223
0
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Бизнес в мире: как сделать деньги за границей

Новости

Финансы
В Раде переписывают правила для ЕСВ
16.01.2017 18:47
5
0
Рынки
"Молочный альянс" направит дивиденды на капитальные инвестиции
16.01.2017 18:38
126
0
Бизнес
Luxottica и Essilor: слияние компаний на 46 млрд евро
16.01.2017 18:26
142
0
Досуг
10 стран, которые не стоит посещать в этом году
16.01.2017 18:15
152
0
Рынки
Украина рекордно нарастила экспорт подсолнечного масла
16.01.2017 18:12
313
0
Рынки
Нефтедобытчики не продлят соглашение о сокращении нефтедобычи
16.01.2017 18:06
614
0
Новости Украины и мира
Microsoft купила разработчика искусственного интеллекта
16.01.2017 17:52
259
0
Рынки
В Украине выросла доходность производства молока
16.01.2017 17:40
303
0
Досуг
Названы самые дешевые направления для туризма в 2017 году
16.01.2017 17:30
430
0
Рынки
В Украине могут создать холдинг по реализации древесины
16.01.2017 17:17
306
0
Все новости >>
Рынки
Нефтедобытчики не продлят соглашение о сокращении нефтедобычи - министр Саудовской Аравии
16.01.2017 18:06
614
0

Статьи

Финансы
Банкиры: кто держит курс доллара
16.01.2017
838
0
Финансы
У украинских потребителей появятся новые права
16.01.2017
1422
0
Рынки
Что будет с ценами на сахар в Украине
16.01.2017
1771
0
Рынки
Бензин в Украине может подорожать на 2 грн./л
16.01.2017
1127
0
Рынки
Из-за нового реестра долгов украинцы останутся без жилья и без работы
16.01.2017
4882
0
Финансы
Во что и как лучше инвестировать украинцу в 2017 году
16.01.2017
2973
0
Рынок труда
4 типа плохих боссов: как с ними справляться
13.01.2017
2207
0
Все статьи >>

Видео ubr.ua

Бензин в Украине может подорожать на 2 грн./л
12:38
16.01.2017
1127
0
Торговцы о новогодних предпочтениях украинцев: покупают дешевое и практичное
12:41
03.01.2017
3245
0
Сколько тратят на новогодние праздники: опрос киевлян
14:26
02.01.2017
7742
0
Кличко: в Киеве не будет очередей на детсады через 4 года
14:24
29.12.2016
2289
0

Об этом стоит знать

Что ждет украинскую экономику в 2017 году
Эксперты оценили позитивные и негативные факторы, от которых будет зависеть благополучие украинцев
4980
Что будет с ценами на недвижимость в 2017 году
Застройщики повысят цены, а вторичка подешевеет
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Что будет с курсом доллара в новом 2017 году
Финансисты допускают курсовые колебания от 25 грн./$ до 50 грн./$ в зависимости ситуации на мировом и внутреннем рынке
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