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Приобрести автомобиль в кредит сегодня не сложно. Однако риски существуют. UBR расскажет о нюансах автокредитования в Украине.

"Мы - то, что мы едим", - говорили древние. Современные ученые лишь подтверждают это утверждение. Поэтому важно знать какая еда является полезной, разбираться в рецептах, калорийности, при необходимости и диетической еде, а для гурманов и в необычной.