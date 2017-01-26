Авто в кредит
Приобрести автомобиль в кредит сегодня не сложно. Однако риски существуют. UBR расскажет о нюансах автокредитования в Украине.
Все о деньгах
UBR.UA раскрывает секреты финансового рынка и рассказывает, как правильно распорядиться своими сбережениями.
Еда: справочник
"Мы - то, что мы едим", - говорили древние. Современные ученые лишь подтверждают это утверждение. Поэтому важно знать какая еда является полезной, разбираться в рецептах, калорийности, при необходимости и диетической еде, а для гурманов и в необычной.